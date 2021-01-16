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Барабанщикова о БЧБ-флаге: «Для меня он всегда был и остается одним из самых красивых. В мире. Жыве!»

Белорусская теннисистка Ольга Барабанщикова рассказала о сообщении, которое ей прислали.


«ЗМАГАРЫ! Сегодня в очередной раз кто-то начирикал мне чудное сообщение. Все читать не стала, но там опять было что-то про «этих змагароу», которые спокойно жить не дают нормальным людям. Айяйяй.

А мне оно нравится. Серьезно. Красивое, сильное слово! Змагары. Борцы. Борцы за своё светлое будущее, за будущее наших детей. Куда лучше быть борцом, нежели .... рабом приспособленцем.

Их (пропаганды) жалкие попытки облить грязью все хорошее, никак не увенчаются успехом. Всё, что они делают, выглядит и звучит дешево, пошло и безвкусно. Потому что талантливые и стильные люди – на другой стороне. На стороне добра. У меня всё.

ПС. Для меня этот флаг всегда был и остается одним из самых красивых. В мире. Жыве!» – написала Барабанщикова.
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