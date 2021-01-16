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Азаренко не сможет тренироваться на карантине Australian Open. Пассажиры ее рейса сдали положительные тесты на ковид

Два человека, придетевших на Australian Open турнирным чартером из Лос-Анджелеса, сдали в Мельбурне положительные анализы на коронавирус. Из-за этого все 66 человек, летевшие этим рейсом, признаны их близкими контактами и вообще не имеют права выходить из номеров в гостинице на протяжении 14 дней.


Таким образом, игроки, летевшие этим самолетом, не смогут тренироваться даже 5 часов в день, выделенные другим. Чтобы они поддерживали форму, организаторы отправили им в номера велотренажеры.

Сообщается, что в числе попавших в изоляцию игроков двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко, Слоун Стивенс, Кеи Нисикори, Теннис Сандгрен (вылетевший на турнир, несмотря на положительный анализ), Пабло Куэвас, Артем Ситак и Гидо Пелья, уже попавший в такой карантин на US Open.
Tribuna
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