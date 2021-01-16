



Таким образом, игроки, летевшие этим самолетом, не смогут тренироваться даже 5 часов в день, выделенные другим. Чтобы они поддерживали форму, организаторы отправили им в номера велотренажеры.





Сообщается, что в числе попавших в изоляцию игроков двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко, Слоун Стивенс, Кеи Нисикори, Теннис Сандгрен (вылетевший на турнир, несмотря на положительный анализ), Пабло Куэвас, Артем Ситак и Гидо Пелья, уже попавший в такой карантин на US Open.