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Рене Фазел о фото с Басковым: "Рене, сделаем селфи", — говорит он. А затем вы понимаете, что вами манипулировали

Президент ИИХФ Рене Фазел в интервью sportschau.de прокомментировал встречу с Александром Лукашенко в Минске, на которой обсуждались вопросы проведения чемпионата мира по хоккею-2021.




Среди прочего функционер рассказал, как было сделано совместное фото с Дмитрием Басковым.

- Есть также ваши фотографии, господин Фазел, с главой Федерации хоккея Беларуси Дмитрием Басковым. Сообщается, что он был причастен к смерти активиста оппозиции (Роман Бондаренко погиб после конфликта с неизвестными во дворе рядом с собственным домом и не был активистом какой-либо политической партии или общественной организации. — Прим.). Вы знаете об этом?

- Когда я бываю в России или Беларуси, делаю невероятное количество селфи. Я человек, который ценит людей, особенно в мире хоккея. Я знаю, кто такой мистер Басков, я знаю его много лет. А потом он подходит и говорит: "Рене, пожалуйста, сделаем селфи, а затем сделаем снимок". Не думал, что Басков опубликует это на какой-либо платформе. А затем вы понимаете, что вами манипулировали.

- Вы поступили слишком наивно и недооценили ситуацию?

- Мы хотели использовать эту возможность, чтобы спасти чемпионат мира и тем самым ускорить диалог между оппозицией и властью. Возможно, мы были немного наивны и забыли, что спорт не является средством достижения мира сам по себе, но спорт является инструментом. В Беларуси он [спорт] используется правительством, но также и оппозицией. Мы посередине. Я сказал: я готов рискнуть.
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