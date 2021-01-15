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Латвия предложила провести все матчи ЧМ по хоккею в Риге

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что Латвийская хоккейная ассоциация готова провести все матчи ЧМ-2021 в Риге.


Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее различные организации призвали ИИХФ перенести чемпионат мира из Минска из-за политической ситуации в Беларуси.

— Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге, — цитирует ТАСС Фазеля. — Думаю, что в течение 5-10 дней будет решение по Минску.

Нам нужно еще провести несколько встреч. Если мы отменим Минск, то, может быть, другие федерации выйдут на нас с предложением, это тоже возможно.

Окончательное решение о проведении турнира должно быть принято на совете ИИХФ, который запланирован на конец января.

Ранее Фазель сообщил, что организация получила предложение от Датского хоккейного союза и ведет переговоры с Федерацией хоккея Словакии.

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