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Белорусские биатлонисты заняли 16-е место в эстафете

Белорусские биатлонисты заняли 16-е место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, пишет SPORT.TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина

После этапов Никиты Лобастова и Сергея Бочарникова белорусы занимали седьмое место, но этапы Романа Елетнова и Антона Смольского занести в актив сборной нельзя. Елетнов пробежал аж четыре штрафных круга, а Смольский добавил к нему еще один.

Победу же праздновала сборная Франции (Дестье, Фийон-Майе, Фаб. Клод, Жаклен). Вторыми стали норвежцы (Кристиансен, Дале, Т. Бё, Й. Бё), а на третью ступеньку пьедестала сенсационно поднялись итальянцы (Бормолини, Хофер, Джакомель, Виндиш).
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