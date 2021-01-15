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Не остановили принципы и мораль, так остановят деньги: NIVEA отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси

Бренд NIVEA ответил белоруске в Instagram, что не будет спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если его проведут в Беларуси. Это один из основных спонсоров этих спортивных мероприятий.

Не остановили принципы и мораль, так остановят деньги: NIVEA отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси
«NIVEA выступает за уважение, единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Видя текущую ситуацию, мы решили, что бренд NIVEA MEN не будет спонсором ЧМ-2021 в Беларуси, если он будет проводиться в Беларуси.

Мы уже проинформировали IIHF об этом и будем внимательно следить за текущими обсуждениями [данного вопроса]», — говорится в ответе от официального аккаунта NIVEA в Instagram.


Напомним, ЧМ-2021 должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако из-за политической ситуации в стране и подозрении в предоставлении недостоверной статистики по COVID-19 Минздравом ряд европейских стран высказались против проведения соревнований в Беларуси.

Решение о том, пройдет ли чемпионат мира в Минске, будет принято не позднее 27 января на Совете IIHF.
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