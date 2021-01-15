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Легендарный английский футболист завершил карьеру

Уэйн Руни принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Руни хочет попробовать себя в тренерском ремесле / фото REUTERS

Легенда сборной Англии по футболу Уэйн Руни завершил карьеру.

Об этом сообщает ESPN. 

35-летний Руни отныне будет занимать пост главного тренера "Дерби Каунти". Контракт рассчитан до лета 2023 года.


Напомним, что Руни защищал цвета "Эвертона", "Манчестер Юнайтед", "Дерби Каунти" и "Ди Си Юнайтед". За всю карьеру нападающий провел 541 матч и забил 231 гол. За сборную Англии Руни забил 53 мяча в 120 матчах. 
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