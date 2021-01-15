











"Я должен сказать, что все сценарии возможны. Олимпийский комитет, должно быть, думал о плане B, плане С. Ситуация сложная. Должен быть запасной план", — приводит слова Коно WION.





Ранее исполнительный директор организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто опроверг сообщения о возможной отмене игр.





В настоящее время в 11 префектурах Японии действует режим ЧС из-за роста числа заражений коронавирусом.







