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Японский министр не исключил возможность отмены Олимпийских игр в Токио

Японский министр административной и нормативной реформы Таро Коно допустил возможность отмены Олимпийских игр в Токио. Он подчеркнул, что не исключает любые варианты развития событий.




"Я должен сказать, что все сценарии возможны. Олимпийский комитет, должно быть, думал о плане B, плане С. Ситуация сложная. Должен быть запасной план", — приводит слова Коно WION.

Ранее исполнительный директор организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто опроверг сообщения о возможной отмене игр.

В настоящее время в 11 префектурах Японии действует режим ЧС из-за роста числа заражений коронавирусом.
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