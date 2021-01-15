Вместо российского гимна на Олимпиаде может зазвучать "Катюша"
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать легендарную композицию "Катюша" вместо российского гимна на Олимпийских играх, сообщила журналистам глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.
Рисунок Михаил Веременко
CAS 17 декабря вынес решение по спору между WADA и РУСАДА: согласно вердикту, российские атлеты не смогут выступать на крупных международных соревнованиях - Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира - под флагом России в течение двух лет, а в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн РФ.
"Мы обсудили музыкальные сопровождения для наших спортсменов на ближайшие два года. Мы остановились на варианте "Катюша", - сказала Великая.
Она отметила, что комиссия рассматривала несколько вариантов, в том числе современные композиции. Но большинство проголосовало за "Катюшу".
"Катюша" - это коллективное мнение", - добавила глава комиссии.
13:46 15/01/2021
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