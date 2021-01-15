



Рисунок Михаил Веременко





CAS 17 декабря вынес решение по спору между WADA и РУСАДА: согласно вердикту, российские атлеты не смогут выступать на крупных международных соревнованиях - Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира - под флагом России в течение двух лет, а в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн РФ.





"Мы обсудили музыкальные сопровождения для наших спортсменов на ближайшие два года. Мы остановились на варианте "Катюша", - сказала Великая.





Она отметила, что комиссия рассматривала несколько вариантов, в том числе современные композиции. Но большинство проголосовало за "Катюшу".





"Катюша" - это коллективное мнение", - добавила глава комиссии.























