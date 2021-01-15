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Впервые за 5 лет в НХЛ есть белорусский хоккеист. Кто он?

В НХЛ ворвался 22-летний белорус, который начинал с системы минского «Динамо»

Впервые за 5 лет в НХЛ есть белорусский хоккеист. Кто он?
Фото: инстаграм @sharangovich17.
Белорусский форвард Егор Шарангович провел 15 января первый в своей карьере матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), пишет hokey.by.

22-летний Шарангович стал первым белорусом в НХЛ за предыдущие 5 лет. Белорус, являющийся форвардом «Нью-Джерси», сыграл в матче против «Бостона».

По итогам дебютного матча Шаранговичу, к сожалению, не удалось набрать очки. Однако всего на льду он сыграл 17.23 минуты, четырежды пытался пробросить по воротам, дважды шайбы дошли до створ. Еще в этой игре молодой белорус блокировал «выстрел» соперника, совершал четыре потери и два перехвата, выиграл четыре из пяти вбрасываний. Своеобразным хет-триком стало то, что Шарангович заставил хоккеистов «Бостона» удаляться три раза.

Спортивные аналитики отмечают успешную игру Шаранговича, выделяя среди прочих его скорость, маневренность и способность создавать моменты.

Шарангович стал одиннадцатым белорусом в истории НХЛ.
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