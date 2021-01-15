











В 2020 году говорили, что БАТЭ скоро не будет. Сейчас уже 2021-й. Уверен, наш клуб будет развиваться и дальше. Понятно, зарплатная ведомость сокращается. Но надо оценивать то время, в которое мы живем. Почему футбол должен отличаться от того, что происходит в экономике, в мире? Даже гранды идут по пути оптимизации расходов, по поиску новых возможностей финансирования клубов.





Мы тоже находимся в таком поиске. Конечно, хочется надеяться, что наши партнеры останутся с нами. С некоторыми из них договоренности уже достигнуты, с некоторыми еще предстоит разговаривать. Молодые футболисты — это вклад в будущее, это потенциальные трансферы. Футбол может существовать за счет участия в еврокубках, за счет развития игроков. Два года мы без таких еврокубков, потому будем надеяться на развитие игроков.





Понятно, что кроме всего этого мы диверсифицируем свою деятельность и страхуем риски. Ведется работа менеджментом клуба для того, чтобы клуб жил дальше и процветал, — сказал Капский в видеоинтервью сайту БАТЭ.







