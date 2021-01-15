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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выступил против предложения Гончаренко пригласить белорусского тренера вратарей

На сегодняшний день не ясно, кто будет тренером вратарей ЦСКА во второй части сезона.




В конце декабря клуб не стал продлевать контракт с помощником Виктора Гончаренко Сергеем Овчинниковым, который отвечал за работу с голкиперами армейцев.

Тогда Гончаренко предложил на этот пост кандидатуру белорусского специалиста. Рассматривались кандидатуры известных в прошлом белорусских голкиперов Василия Хомутовского, Александра Федоровича и Андрея Дрозда.

Однако Игорь Акинфеев выступил против, сообщает "Спорт-Экспресс". Капитан москвичей болезненно отреагировал на уход Овчинникова.

Окончательное решение клуб пока не принял.
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