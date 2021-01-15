



Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Mundo Deportivo , 27-летний футболист интересен для наставника "сливочных", но не для клуба, который никогда не рассчитывал подписать дорогого хавбека. Манкунианцы хотят продать француза летом 2021 года и вернуть часть из 105 млн евро, которые они заплатили в 2016-м.





По информации Daily Mail, стартовая цена Погба составляет 75 млн евро. Наряду с Зиданом за Поля борется наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино.





Ранее агент Мино Райола, представляющий интересы Погба, заявил, что игрок может вернуться в "Ювентус".





В нынешнем сезоне хавбек провел 13 матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол.



