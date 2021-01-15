+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Цель Зидана: стала известна цена Поля Погба в случае его перехода в "Реал"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба продолжает быть целью главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.


Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Mundo Deportivo, 27-летний футболист интересен для наставника "сливочных", но не для клуба, который никогда не рассчитывал подписать дорогого хавбека. Манкунианцы хотят продать француза летом 2021 года и вернуть часть из 105 млн евро, которые они заплатили в 2016-м.

По информации Daily Mail, стартовая цена Погба составляет 75 млн евро. Наряду с Зиданом за Поля борется наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино.

Ранее агент Мино Райола, представляющий интересы Погба, заявил, что игрок может вернуться в "Ювентус".

В нынешнем сезоне хавбек провел 13 матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол.
oxu.az
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]