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МАЗ пришел третьим на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар-2021»

Белорусский экипаж финишировал третьим на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар-2021». Предпоследний заезд прошел спокойно, несмотря на впечатляющую протяженность, сообщили в пресс-службе ОАО «МАЗ», пишет AUTO.TUT.BY 


В предпоследний день гонщики преодолели рекордный спецучасток длиной свыше 500 км. Путь в город Янбу пролег через песчаные отрезки с дюнами и другими препятствиями. У белорусов, впрочем, трасса особых сложностей не вызвала.

МАЗ Алексея Вишневского провел на трассе 4 часа 51 минуту, что позволило ему войти в первую тройку. Быстрее оказались камазовцы Антон Шибалов (почти на 5 минут) и Айрат Мардеев (меньше минуты). В общем зачете белорусы сохраняют шестое место с отставанием от лидера гонки Дмитрия Сотникова на 2 часа 14 минут.

Последний этап ралли-рейда вернет караван в Джедду — город, с которого гонка и началась. Несмотря на традицию, организаторы обещают, что концовка не будет простой. Гонщикам предстоит преодолеть около 200 км вдоль Красного моря, а на маршруте их вновь поджидают дюны.
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