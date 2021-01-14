Завершил карьеру футбольный вратарь Андрей Горбунов

Андрей Горбунов / БЕЛТА





Он уроженец Могилева, играл за БАТЭ, минское "Динамо", гродненский "Неман", "Торпедо-БелАЗ" и "Атромитос" из Греции, был в составе национальной сборной. Именно Горбунов защищал ворота борисовчан осенью 2012-го в легендарном победном матче с "Баварией" в Лиге чемпионов (3:1). В том году был признан лучшим вратарем чемпионата нашей страны. Однако были и позорные 1:8 минского "Динамо" от "Зенита" в квалификации Лиги Европы в августе 2018-го, передает "Еврорадио"





Последней командой Андрея Горбунова было "Торпедо-БелАЗ". В 2019-м у него была серьезная операция, и он долго не играл.