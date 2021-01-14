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Белорусская диаспора провела акцию в Швейцарии возле офиса IIHF Фазеля

Международную федерацию хоккея призвали не игнорировать тысячи репрессированных белорусов и отменить чемпионат мира 2021 года в Беларуси, сообщает "Трибуна".
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Акция представителей белорусской диаспоры / @tribuna_by

Пикетчики напомнили спортивным функционерам о том, что длительный политический кризис в нашей стране начался после фальсификаций итогов президентских выборов. А дальше произошло задержание более 30 тысяч человек, убийство четырех, появление 178 политзаключенных, выезд за границу тысяч белорусов.
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Совет Международной федерации хоккея примет решение о месте проведения чемпионата мира в конце января. А визит в Минск председателя IIHF Рене Фазеля закончился конфузом — его жестко критикуют за объятия с Александром Лукашенко.
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