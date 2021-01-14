+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лукашенко устраивает новогодний прием для спортсменов-"ябатек" - на это денег не жалко

16 января во Дворце независимости состоится прием спортсменов у Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Tribuna.com, ссылаясь на свои источники

Начало мероприятия в 16.00.

Дресс-код для мужчин – классический костюм, для женщин – вечерние платья.

Напомним, во время новогоднего обращения Лукашенко в Дворце независимости присутствовали Соболенко, Захаров, Басков, Недосеков и некоторые другие спортивные "деятели" Беларуси. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]