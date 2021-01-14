Лукашенко устраивает новогодний прием для спортсменов-"ябатек" - на это денег не жалко
16 января во Дворце независимости состоится прием спортсменов у Александра Лукашенко.
Об этом сообщает Tribuna.com, ссылаясь на свои источники
Начало мероприятия в 16.00.
Дресс-код для мужчин – классический костюм, для женщин – вечерние платья.
Напомним, во время новогоднего обращения Лукашенко в Дворце независимости присутствовали Соболенко, Захаров, Басков, Недосеков и некоторые другие спортивные "деятели" Беларуси.
15:54 14/01/2021
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