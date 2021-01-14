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Škoda ответила на призывы болельщиков отказаться от поддержки ЧМ-2021 в Минске: «Ожидаем, что ИИХФ примет мудрое решение, учитывая текущую ситуацию в Беларуси»

Škoda Auto, крупнейший производитель автомобилей в Чешской Республике и партнер ИИХФ, ответил в инстаграме белорусскому болельщику, который был среди тех, кто призывал спонсоров Международной федерации хоккея не способствовать проведению ЧМ-2021 в Минске и повлиять на решение перенести турнир в другую страну.



Текст ответа болельщик прислал в редакцию Tribuna.com. Приводим его целиком:

«Мы, в ŠKODA AUTO, большие поклонники хоккея. Мы являемся партнером чемпионата мира по хоккею с шайбой ИИХФ вот уже 28 лет подряд. В конечном счете, выбор места проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой всегда остается за ИИХФ, которая является независимой организацией и которая, как мы ожидаем, в ближайшее время примет ясное и мудрое решение, учитывая текущую ситуацию в Беларуси.

Мы внимательно и с тревогой следим за последними событиями в Беларуси. Давайте проясним одну вещь: ŠKODA серьезно относится к своим корпоративным обязательствам в области прав человека и выступает за открытое взаимодействие, основанное на равенстве. Мы уважаем, защищаем и продвигаем все действующие нормативные акты по защите прав человека как фундаментального и общего требования во всем мире – сегодня и в будущем», – ответили в Škoda.

Напомним, ранее Фонд спортивной солидарности также обратился к спонсорам ЧМ и ИИХФ.

Ожидается, что в конце января Совет ИИХФ должен принять решение по поводу возможной отмены ЧМ-2021 в минской части.

Ранее сообщалось о том, что Дания готова принять ЧМ вместо Беларуси и уже отправила соответствующую заявку в ИИХФ.
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