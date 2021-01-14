







«Вообще я аполитичный человек. Понимаю, что любым делом нужно заниматься профессионально. Нельзя заниматься футболом, а потом говорить «ну, вот политика тут это…». Либо ты занимаешься политикой профессионально, либо футболом. Но для меня это вопрос не политический, а человеческий. Когда видел, что происходило до выборов – 9, 10, 11, 12 августа. Никогда не думал, что на территории Беларуси расцветет фашизм. У меня дед воевал, я с детства был воспитан, что фашизм – это плохо. И когда происходили расстрелы, убийства, никто не нес наказание – начинается нормальная человеческая реакция. Рассказывают, что у Тарайковского был взрыв пакет, а Шутова в затылок убивают… Это не вопрос политики. Я не собираюсь выходить за какую-то политическую партию. Есть преступление – должно быть наказание.





Второй момент. Я понял, что такое род. Это когда ты стоишь, а за тобой твои предки. Я верю, что люди не умирают. Уходят в другой мир. Я четко понял, что есть родина – от слова «род». И есть «народ» от слова «род». А есть выродки – люди, которые вышли из своего рода. Для меня четкое понимание – либо ты принимаешь эту сторону, либо эту. Полутонов в такой ситуации нет. Либо ты за свой род, за свою родину, за свой народ, либо ты на стороне выродков», – сказал Дулуб.