







«Вообще, я не думаю, что Лукашенко этот чемпионат сейчас так уж нужен. Для имиджа? Но имидж его сейчас – человек не с клюшкой, а с автоматом, и турнир вряд ли этот имидж изменит. Да, хоккей – его любимая игрушка, но еще более любимы деньги. Турнир же никакой прибыли не принесет, только убыль. А средства для удержания власти президенту ОМОНа нужны позарез.





В 2014 году у нас уже проходил чемпионат мира по хоккею, были и другие соревнования. Они прошли – и на следующий день, можно сказать, об этом все забыли. Но сейчас, в случае сохранения турнира в Минске, у белорусов есть шанс вписать его не только в историю спорта – в историю борьбы народа за свободу. Такой турнир мы запомним на всю жизнь», – сказал Некляев.