Теперь ему вменяется воспрепятствование правоохранительным органам, умышленное проникновение или нахождение в каком-либо здании с ограниченным доступом без законных оснований, а также нарушение общественного порядка на территории Капитолия.





6 января 2021 года сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий с целью сорвать утверждение итогов выборов президента США. В результате штурма пятеро человек погибли.





Келлер принимал участие в трех Олимпиадах: в 2000, 2004 и 2008 году. На его счету два золота и серебро (все — в эстафетах 4x200 м вольным стилем) и две бронзы (400 м вольным стилем).





Кроме того, пловец завоевал 2 золота, серебро и две бронзы чемпионатов мира, а также взял два золота и бронзу на ЧМ-2002 на короткой воде в Москве.







