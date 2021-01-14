+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Олимпийскому чемпиону по плаванию предъявлены обвинения после штурма Капитолия

Олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру предъявлены обвинения по трем статьям, информирует New York Times. Ранее американский спортсмен был замечен среди штурмовавших Капитолий. По крайней мере камеры, транслировавшие столкновения, запечатлели человека, очень похожего на Келлера.

Теперь ему вменяется воспрепятствование правоохранительным органам, умышленное проникновение или нахождение в каком-либо здании с ограниченным доступом без законных оснований, а также нарушение общественного порядка на территории Капитолия.

6 января 2021 года сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий с целью сорвать утверждение итогов выборов президента США. В результате штурма пятеро человек погибли.

Келлер принимал участие в трех Олимпиадах: в 2000, 2004 и 2008 году. На его счету два золота и серебро (все — в эстафетах 4x200 м вольным стилем) и две бронзы (400 м вольным стилем).

Кроме того, пловец завоевал 2 золота, серебро и две бронзы чемпионатов мира, а также взял два золота и бронзу на ЧМ-2002 на короткой воде в Москве.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]