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Белорусские гонщики стали четвертыми на десятом этапе "Дакара"

Экипаж под управлением Алексея Вишневского показал четвертое время на десятом этапе ралли-рейда "Дакар-2021". Заезд прошел без инцидентов, гонщики ехали аккуратно и лишь немного уступили лидерам, рассказали в пресс-службе ОАО "МАЗ".


На десятом этапе экипажи добрались до оазиса Аль-Ула на северо-западе Саудовской Аравии. Маршрут оказался скоростной, но пыльный: сложно было кого-то обогнать в условиях плохой видимости.

 "Сегодня был скоростной пыльный участок. Мы стартовали не с лучшей позиции. В принципе как стартовали, так "паровозиком" друг за другом и доехали до финиша. В пыли было почти невозможно кого-то обогнать, хотя Мартина ван ден Бринка в начале спецучастка все же обошли. Никаких проблем не возникло", – рассказал Алексей Вишневский.

 МАЗ Алексея Вишневского привез четвертое время – 3 часа 16 минут. Победителем вновь стал чех Мартин Мацик, а следом финишировали два камазовских экипажа. Белорусам до лучшего результата не хватило около 3 минут. В турнирной таблице мазовский экипаж занимает шестое место с отставанием в 2 часа 16 минут от лидера гонки – россиянина Дмитрия Сотникова.

 Предпоследний этап марафона приведет к городу Янбу на побережье Красного моря. Гонщикам подготовили самый протяженный спецучасток длиной 511 км. Как ожидается, будет много сложных отрезков с дюнами и другими песчаными ловушками.

"Дакар-2021" проходит в Саудовской Аравии по 15 января. Гонка стартовала и завершится в одном и том же городе – Джидде. Большая часть маршрута пролегает в северо-западной части Саудовской Аравии и включает песчаные и каменистые участки.
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