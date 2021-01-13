В сообщении оргкомитета — комментарии к вопросам, которые поднимали Фазель и Международная федерация хоккея. В этом тексте есть смешные моменты. Например, белорусская сторона "гарантирует стабильную работу сети Интернет". Как известно, в прошлом году во время массовых протестов в Беларуси регулярно отключался интернет.





Как известно, председатель федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков в прошлом году попал в скандальную историю, связанную с гибелью протестующего Романа Бондаренко. Басков попал под санкции Международного олимпийского комитета, к немуимеет вопросы и Международная федерация хоккея. Оргкомитет "в качестве жеста доброй воли" готов организовать встречу представителей дисциплинарного комитета IIHF с... генпрокурором Беларуси. А, как известно, именно Генпрокуратура уже два месяца медлит с возбуждением уголовным делом по факту убийства Бондаренко.





Также в сообщении оргкомитета заявляется о готовности "к диалогу как с Латвией... так и с любыми другими странами". А вот привязывание вопроса проведения в Беларуси ЧМ с изменениями Конституции или с организацией диалога с оппозицией названо "абсурдным" (о диалоге Лукашенко говорил и Фазель). Выясняется, что "диалог" уже идёт. А делегаты Всебелорусского народного собрания "выработают" основные подходы к изменению Конституции, которые будут приняты на референдуме.





Как известно, чемпионат мира по хоккею Беларусь должна была провести в мае-июне 2021-го вместе с Латвией. Однако последняя отказалась от совместного его проведения из-за массовых нарушений прав человека в нашей стране. Призывы к бойкоту ЧМ или к его переносу звучат из уст спортсменов, спортивных функционеров, общественных деятелей, политиков. Решение Совет Международной федерации хоккея примет в конце января.