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Андрей Капский: деньги, которые предлагали БАТЭ за Скавыша, не позволят купить даже исполнителя среднего класса

Руководитель БАТЭ Андрей Капский в интервью клубному телевидению рассказал о "смешных" деньгах, предлагаемых за нападающего Максима Скавыша.


  
"Спрос на форварда, ставшего лучшим игроком Беларуси в 2020 году, действительно есть. Правда, деньги, которые предлагают за Максима Скавыша, не позволят приобрести взамен даже исполнителя среднего класса".
"Белорусский партизан"
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