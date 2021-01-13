Футбол. "Смолевичи" прекращают существование

На ней глава Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский сообщил директору "Смолевичей" Александру Шлыкову, что команда в предстоящем сезоне точно не выступит в первой лиге. По сведениям "Прессбола", в лучшем случае она сыграет во второй лиге. Но даже при этом клуб будет иметь статус любительского — как и его игроки, с которыми не предполагается заключение контрактов.





Все футболисты, тренеры и персонал "Смолевичей" получили трудовые книжки еще в декабре.



