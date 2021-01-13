+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Футбол. "Смолевичи" прекращают существование

Вылетевшие из высшей лиги "Смолевичи" прекращают существование. Это стало известно по итогам встречи руководителей клуба и района, которая состоялась в понедельник, 11 января.

На ней глава Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский сообщил директору "Смолевичей" Александру Шлыкову, что команда в предстоящем сезоне точно не выступит в первой лиге. По сведениям "Прессбола", в лучшем случае она сыграет во второй лиге. Но даже при этом клуб будет иметь статус любительского — как и его игроки, с которыми не предполагается заключение контрактов.

Все футболисты, тренеры и персонал "Смолевичей" получили трудовые книжки еще в декабре.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]