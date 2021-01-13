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Рене Фазел: белорусская сторона признала серьезность обвинений в адрес Баскова, обещала содействие в расследовании

Глава ИИХФ Рене Фазел рассказал, что белорусская сторона признала серьезность обвинений в адрес главы ФХБ Дмитрия Баскова, против которого ведется расследования дисциплинарным комитетом ИИХФ.

Об этом Фазел рассказал в интервью официальному сайту федерации.

- Каков статус расследования ИИХФ по Баскову?

- Беларусь согласилась сотрудничать с ИИХФ и оценить все соответствующие свидетельские показания, видеозаписи и другие доказательства в поддержку дисциплинарного совета ИИХФ в его собственном расследовании.

Теперь они признали серьезность этих обвинений и пообещали собрать всевозможные факты. ИИХФ продолжит свое независимое расследование и будет ожидать получения доказательств от генерального прокурора, чтобы помочь в этом расследовании.

Однако любому ясно, что все это пустые слова и пустые обещания, так как дело по факту смерти Романа Бондаренко попросту не возбуждено. А именно в причастности к этому общественность обвиняет Баскова. Так что от белорусской прокуратуры никакой помощи не будет. И Фазель не может этого не понимать. Просто надо что-то говорить, вот и лепечет.
"Белорусский партизан"
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