Рене Фазел: белорусская сторона признала серьезность обвинений в адрес Баскова, обещала содействие в расследовании
Глава ИИХФ Рене Фазел рассказал, что белорусская сторона признала серьезность обвинений в адрес главы ФХБ Дмитрия Баскова, против которого ведется расследования дисциплинарным комитетом ИИХФ.
Об этом Фазел рассказал в интервью официальному сайту федерации.
- Каков статус расследования ИИХФ по Баскову?
- Беларусь согласилась сотрудничать с ИИХФ и оценить все соответствующие свидетельские показания, видеозаписи и другие доказательства в поддержку дисциплинарного совета ИИХФ в его собственном расследовании.
Теперь они признали серьезность этих обвинений и пообещали собрать всевозможные факты. ИИХФ продолжит свое независимое расследование и будет ожидать получения доказательств от генерального прокурора, чтобы помочь в этом расследовании.
Однако любому ясно, что все это пустые слова и пустые обещания, так как дело по факту смерти Романа Бондаренко попросту не возбуждено. А именно в причастности к этому общественность обвиняет Баскова. Так что от белорусской прокуратуры никакой помощи не будет. И Фазель не может этого не понимать. Просто надо что-то говорить, вот и лепечет.
"Белорусский партизан"
15:21 13/01/2021
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