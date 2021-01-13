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Щербаченко стал главным тренером «Минска»

58-летний россиянин Федор Щербаченко стал главным тренером «Минска», сообщает пресс-служба команды.

Соглашение cо специалистом рассчитано на год.

В прошлом сезоне Щербаченко был экспертом канала «Матч Премьер», ранее работал главным тренером волгоградского «Ротора», саранской «Мордовии», калининградской «Балтики», также работал внештатным тренером-аналитиком в штабе сборной России при подготовке к ЧМ 2018.

Имеет международную Лицензию УЕФА категории PRO.
Источник: tribuna.com
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