Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Абу-Даби

Теперь Соболенко имеет девять чемпионских титулов в турнирах WTA.





Победа в Абу-Даби выведет нашу соотечественницу на седьмую позицию в мировом рейтинге. Новый рейтинг WTA будет опубликован в понедельник, 18 января.





После этого турнира Соболенко отправляется в Австралию. Там она поучаствует в первом в сезоне турнире Большого шлема — Australian Open.