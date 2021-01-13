Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Абу-Даби
В финале турнира WTA в Абу-Даби белорусская теннисистка Арина Соболенко победила россиянку Веронику Кудерметову — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 5 минут.
Теперь Соболенко имеет девять чемпионских титулов в турнирах WTA.
Победа в Абу-Даби выведет нашу соотечественницу на седьмую позицию в мировом рейтинге. Новый рейтинг WTA будет опубликован в понедельник, 18 января.
После этого турнира Соболенко отправляется в Австралию. Там она поучаствует в первом в сезоне турнире Большого шлема — Australian Open.
13:42 13/01/2021
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