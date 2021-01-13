



«Главный тренер алматинцев Алексей Шпилевский очень хотел видеть 23-летнего хавбека в своей команде. Они уже работали вместе в белорусском клубе, пусть и недолго. И возможности Юзепчука ему хорошо известны.





Но, по всей видимости, трансфер этой зимой осуществить не удастся. Все дело в том, что руководство «Динамо-Бреста» желает хорошенько подзаработать на своем главном активе. Контракт игрока сборной Беларуси действует до июня 2022-го года, соответственно желающий заполучить его, должен заплатить.





В «Кайрате», конечно же, понимали, что придется потратиться. Но не ожидали, что цена будет столь высока. Брест запросил за Юзепчука свыше 1 миллиона евро. Для сравнения, год назад Гульжигит Алыкулов обошелся «Кайрату» раза в 4 дешевле. Поэтому вопрос о переходе Юзепчука, скорее всего, будет отложен до лета», – говорится в сообщении.