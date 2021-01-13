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Брестское «Динамо» запросило у «Кайрата» за Юзепчука свыше 1 млн евро. Трансфер, скорее всего, отложен до лета

23-летний игрок брестского «Динамо» Роман Юзепчук, скорее всего, останется в брестском «Динамо», информирует Kozhakhmet_inside.


«Главный тренер алматинцев Алексей Шпилевский очень хотел видеть 23-летнего хавбека в своей команде. Они уже работали вместе в белорусском клубе, пусть и недолго. И возможности Юзепчука ему хорошо известны.

Но, по всей видимости, трансфер этой зимой осуществить не удастся. Все дело в том, что руководство «Динамо-Бреста» желает хорошенько подзаработать на своем главном активе. Контракт игрока сборной Беларуси действует до июня 2022-го года, соответственно желающий заполучить его, должен заплатить.

В «Кайрате», конечно же, понимали, что придется потратиться. Но не ожидали, что цена будет столь высока. Брест запросил за Юзепчука свыше 1 миллиона евро. Для сравнения, год назад Гульжигит Алыкулов обошелся «Кайрату» раза в 4 дешевле. Поэтому вопрос о переходе Юзепчука, скорее всего, будет отложен до лета», – говорится в сообщении.
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