Александр Володько и Николай Януш завершили карьеры
Завершил карьеру игрока 34-летний полузащитник Александр Володько, сообщаетпресс-служба БАТЭ. Он перешел к борисовчанам в 2008-м из брестского "Динамо".
Володько — единственный футболист БАТЭ, который поучаствовал во всех пяти его групповых раундах Лиги чемпионов. В 2018-2019 годах он поиграл за горняков из Караганды и Солигорска, а в 2020-м вернулся в Борисов. За свою карьеру Александр Володько провел 474 официальных матча, забил 26 голов.
Дольше всего Януш играл за солигорский "Шахтер" / fcshakhter.by
О завершении карьеры игрока в Telegram на днях сообщил форвард Николай Януш. Ему 36 лет. Он начинал в Микашевичском "Граните", после были брестское "Динамо", солигорский "Шахтер" и гродненский "Неман". А последний сезон Януш провел в "Ислочи", в июле забил свой 100-й гол в высшей лиге белорусского чемпионата.
09:15 13/01/2021
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