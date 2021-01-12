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Лукашенко о хоккейном чемпионате и переговорах с оппозицией: На колени мы не встанем

Лукашенко на вручении премии «За духовное возрождение» высказался по вопросу проведения чемпионата мира по хоккею и проведения переговоров с оппозицией.


«Как не скажешь на злобу дня о последних переговорах с международной федерацией хоккея. Не успели они закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших друзей. Не белорусов, заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас. Очень жаль, что есть среди нас и такие. Но я хочу сказать, коль уж этот вопрос на слуху. Мы готовы к проведению любых международных, в том числе культурных, спортивных состязаний. А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил, что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого немало предстоит сделать. И, к сожалению, придется доказывать, что мы люди и мы зовемся людьми. И у нас есть своя страна! Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе, с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией, по любым вопросам. Начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но не перед кем мы на колени не встанем!» — сказал Лукашенко.
"Наша Нива"
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