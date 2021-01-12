Футбольный клуб "Динамо-Брест" официально стал государственным
Футбольный клуб "Динамо-Брест" с 12 января официально стал государственным.
Об этом написал в своём ТГ-канале руководитель Брестского горисполкома Александр Рогачук, передает "Еврорадио".
Имя нового гендиректора клуба Рогачук обещает назвать завтра.
Начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня заявил, что "Динамо" должно стать клубом, для которого работают все отделения в области. По словам чиновника, которые передаёт "Прессбол", вокруг "Динамо" будет выстроена единая система подготовки футболистов Брестчины.
21:45 12/01/2021
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