Нападающий уже отклонил предложения из Словакии и Польши, сообщает "Вброс по борту".





Последним клубом Костицына-старшего был "Нефтехимик". В нынешнем сезоне КХЛ Андрей провел 24 матча и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности "-9". В конце декабря нижнекамцы выставили белоруса на драфт отказов, а затем расторгли с ним контракт.



