Андрей Костицын ищет варианты в Европе. Он уже отклонил предложения из Польши и Словакии
Белорусский форвард Андрей Костицын (1985) ищет варианты в Европе.
Нападающий уже отклонил предложения из Словакии и Польши, сообщает "Вброс по борту".
Последним клубом Костицына-старшего был "Нефтехимик". В нынешнем сезоне КХЛ Андрей провел 24 матча и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности "-9". В конце декабря нижнекамцы выставили белоруса на драфт отказов, а затем расторгли с ним контракт.
16:50 12/01/2021
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