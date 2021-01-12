Соболенко вышла в третий финал подряд
Десятая ракетка мира Арина Соболенко в Абу-Даби за 61 минуту обыграла Марию Саккари (6:3, 6:2).
Белоруска одержала 14-ю победу подряд – для нее это самая длинная беспроигрышная серия в профессиональной карьере. В 2015-м она выиграла 13 матчей подряд на турнирах ITF, когда еще не входила в топ-500.
Таким образом, уроженка Минска вышла в финал на третьем турнире подряд – в концовке прошлого сезона она играла за титул в Остраве и Линце и оба раза победила.
Всего для Соболенко это будет 13-й финал WTA в карьере. В предыдущих у нее восемь побед.
Соперницей Соболенко станет победительница другого полуфинала: Вероника Кудерметова-Марта Костюк.
Источник: tribuna.com
13:41 12/01/2021
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