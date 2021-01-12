Диего Симеоне признан лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего тренера за последнее десятилетие, передает "Чемпионат".
Первое место в рейтинге занял наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. На втором месте находится главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Замкнул тройку лучших немецкий специалист "Ливерпуля" Юрген Клопп. В ТОР-5 также входят тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью и бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
ТОР-10 лучших тренеров десятилетия по версии IFFHS:
1. Диего Симеоне
2. Хосеп Гвардиола
3. Юрген Клопп
4. Жозе Моуринью
5. Массимилиано Аллегри
6. Унаи Эмери
7. Зинедин Зидан
8. Карло Анчелотти
9. Маурисио Почеттино
10. Марсело Гальярдо.
12:26 12/01/2021
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