



И если в новостных заметках западных СМИ говорится в основном просто о факте встречи, то в личных аккаунтах журналисты и политики не скрывают эмоций, передает tut.by





Самым обсуждаемым моментом стало теплое приветствие Лукашенко и Фазеля: они обнимались и хлопали друг друга по плечу, как старые друзья. По мнению многих спортивных журналистов, в нынешней ситуации такое панибратство было неуместным.





«Объятия с человеком, который жестоко обходится со своим народом. О чем думал швейцарец Рене Фазель? И это в то время, как гражданка Швейцарии находится в тюрьме за участие в митинге против Лукашенко», — пишет в своем твиттере журналист швейцарского радио Сандро Бротц.





Недоумение Бротца поддерживают и другие его коллеги.





«Рене Фазель, швейцарский (!) президент Международной федерации хоккея, обнимается с белорусским диктатором Лукашенко. И это произошло не несколько лет тому назад, а в 2021 году», — удивляется журналист Маркус Хефлигер.





«Если для вас нет ничего ужасного, то вы можете стать президентом ИИХФ и обнимать последнего диктатора Европы, который отправил в тюрьмы десятки тысяч граждан после последней (из многих) фальсификации выборов. Не так ли, Рене Фазель?» — написал швейцарский журналист Йорг Фольмер.





«Не могу сказать, что Рене Фазель еще мог меня чем-то удивить, но сейчас действительно „Уау!“ — полное отсутствие морали», — считает хоккейный обозреватель Люк Фишер.





Глава парламентской группы по спорту швейцарского парламента Маттиас Эбишер также раскритиковал соотечественника за визит в Минск и поддержку ЧМ.





«Если вы отправитесь сейчас в страну, где диктатор сажает в тюрьмы тысячи невинных людей, то вы только укрепляете спину этому режиму. В этом случае спорт политизируется — а этого делать не стоит», — заявил Эбишер.





Канадский дипломат Крис Александр не скрывал эмоции, когда решил описать визит Рене Фазеля в Минск.





«Идиотские и омерзительные объятия с диктатором — это вызов основным ценностям, демократической легитимности и всему хоккею. ИИХФ следует уволить Фазеля, пока организация не понесла серьезные репутационные потери», — написал Александр.





Член Европарламента Карин Карлсбро назвала действия Фазеля позорными и призвала отреагировать на них Шведскую федерацию хоккея.





Еще один швед, хоккейный журналист Филип Саксен, считает, что после визита президента ИИХФ в Минск и его объятий с Лукашенко должна последовать соответствующая реакция.





«Это просто противно! Противно и неприемлемо. Рене Фазель абсолютно не подходит для руководства хоккеем (да и вообще чем-либо) и должен немедленно уйти в отставку. Хоккей еще раз продемонстрировал отсутствие ценностей, уважения и сострадания», — считает Саксен.





Не прошли журналисты и тему коронавируса.





«В нашем мире сейчас очень редко можно увидеть крепкие объятия. Если, конечно, речь не идет о встрече Рене Фазеля с Александром Лукашенко», — пошутил журналист сайта YLE Петри Райвио.





Впрочем, не обошлось и без альтернативных точек зрения. Так, чешский журналист iDNES Роберт Рампа выступил за проведение чемпионата в Минске.





«ИИХФ остается аполитичной! Чемпионату в Беларуси быть. И он будет красивым, зрелищным, неповторимым и побьет зрительские рекорды», — почему-то уверен Рампа.



