Бобруйскую «Белшину» массово покидают футболисты. Что случилось?





Есть вероятность, что в 2021 году состав команды радикально обновится. Ушедшие из нее игроки рассказали, что случилось и почему они покинули клуб.





По словам футболиста Павла Охремчука, в случае, если бы команда осталась в Высшей лиге, многие бы задумались прежде чем ее покидать.





— Атмосфера в команде была всегда боевая. Безусловно, коронавирус нас всех подкосил. Думаю, без этой болячки мы смогли бы закончить сезон на спасительных местах. Но, увы, имеем то, что имеем, — рассказал Охремчук.





Еще один теперь уже бывший игрок команды Алексей Харитонович говорит, что отток футболистов произошел бы в любом случае.





— Про пандемию в команде даже вспоминать не хочу. Хотелось бы еще сыграть со многими ребятами, надеюсь, что клубу в дальнейшем будет сопутствовать только удача. Уже 11 января «Белшина» выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону. Что это будет за команда? Пока неизвестно. Но уже к концу января будет более-менее видна общая картина: тренерский штаб, футболисты, задача на сезон, — рассказал футболист.