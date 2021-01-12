"Вся реорганизация завершится до 1 февраля 2021 года, что позволит претендовать на получение лицензии УЕФА", - написал он.





Как пояснил Рогачук, 31 декабря 2020 года истек срок договора, заключённого в 2017 году, между ООО "ФК "Динамо-Брест" и ОО "Футбольный клуб "Динамо-Брест".





Таким образом, "Динамо" вернулось под юрисдикцию общественного объединения.





"Вместе с тем, для поддержания и развития нашей футбольной команды создан государственный футбольный клуб "Динамо-Брест" (путем реорганизации ЦОР по футболу)", - рассказал Рогачук.





Она также сообщил, что уже согласовал нового директора клуба, однако не стал называть его фамилию до утверждения кандидатуры в министерстве спорта и туризма, пишет interfax.by

"Далее процесс принятия управленческих решений и комплектования команды, тренерского штаба будет проходить оптимально быстро", - пообещал он.





ФК "Динамо-Брест" был основан в 1960 году и являлся участником всех суверенных чемпионатов страны по футболу. Был чемпионом и обладателем Кубка Беларуси в новейшей истории страны, а также выступал в Еврокубках – Лиге Европы, Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. В правление клуба некоторое время входил Диего Марадона.