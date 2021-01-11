Фотофакт. Рене Фазель рядом с Дмитрием Басковым на матче минского «Динамо»
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил матч минского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга».
Фото @pavelnyrts
На фото можно заметить, что рядом с ним на трибуне был глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Известно, что дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея начала расследование относительно Дмитрия Баскова по поводу смерти Романа Бондаренко.
21:45 11/01/2021
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