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Фотофакт. Рене Фазель рядом с Дмитрием Басковым на матче минского «Динамо»

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил матч минского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга».


Фото @pavelnyrts

На фото можно заметить, что рядом с ним на трибуне был глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Известно, что дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея начала расследование относительно Дмитрия Баскова по поводу смерти Романа Бондаренко.
"Солидарность"
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