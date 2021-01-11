Фото @pavelnyrts





На фото можно заметить, что рядом с ним на трибуне был глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Известно, что дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея начала расследование относительно Дмитрия Баскова по поводу смерти Романа Бондаренко.