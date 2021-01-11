Беларуский фонд спортивной солидарности напомнил Фазелю о кровавой цене власти Лукашенко
Беларуский фонд спортивной солидарности выступил с заявлением в связи со встречей президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля с Лукашенко.
Лукашенко и Фазель во время встречи в Минске 11 января
«BSSF находится в полном недоумении по поводу сегодняшней встречи руководства IIHF в лице Рене Фазеля и Александра Лукашенко. То радушие и теплота, с которыми господин Фазель вел переговоры с господином Лукашенко, создавали впечатление, что встреча проходит не в стране, где за последние четыре месяца более 30 тысяч человек побывали в тюрьме и где до сих пор порядка 170 политических заключенных находятся за решеткой.
BSSF призывает руководство IIHF уважать беларуский народ и те страдания, которые пережили люди от режима Лукашенко.
BSSF совместно со всем беларуским народом и мировым демократическим сообществом призывает IIHF:
1. В ближайшие сроки объявить о невозможности проведения ЧМ в Беларуси по причине грубейшего нарушения прав человека и всех общечеловеческих принципов со стороны режима Лукашенко.
2. Провести расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя ФХБ Дмитрия Баскова.
3. Провести расследования фактов давления на функционеров и игроков за их гражданскую позицию со стороны руководства ФХБ», - говорится в заявлении BSSF
15:11 11/01/2021
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