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Фазель - Лукашенко: Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году

Глава Международной хоккейной федерации пытается усидеть на двух стульях, но вряд ли это у него получится.

во время сегодняшней встречи

В ответ на фразы Лукашенко типа "в Багдаде все спокойно" Рене Фазель осторожно намекнул, что провести ЧМ в Минске ему очень хочется, но обстоятельства, дескать, не благоприятствуют: 

"Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году. Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. 

Ситуация немного изменилась. Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять"- сказал Фазель на встрече с Лукашенко.

Но дело в том, что, проводя ЧМ в Минске, как раз получиться именно разъединить, поскольку многие страны уже заявили о готовности байкотировать чемпионат, если он будет проходить в Беларуси с Лукашенко.
"Белорусский партизан"
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