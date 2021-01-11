во время сегодняшней встречи





В ответ на фразы Лукашенко типа "в Багдаде все спокойно" Рене Фазель осторожно намекнул, что провести ЧМ в Минске ему очень хочется, но обстоятельства, дескать, не благоприятствуют:





"Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году. Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат.





Ситуация немного изменилась. Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять"- сказал Фазель на встрече с Лукашенко.





Но дело в том, что, проводя ЧМ в Минске, как раз получиться именно разъединить, поскольку многие страны уже заявили о готовности байкотировать чемпионат, если он будет проходить в Беларуси с Лукашенко.







