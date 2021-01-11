В результате кем-то допущенных ошибок при перерегистрации документов стрелково-спортивный клуб ДОСААФ оказался «вне закона». Что происходит теперь?





Стрелки и бюрократия





На днях в редакцию «Сильных новостей» прислали такое сообщение: «Непростая ситуация сложилась в Гомеле. Небезызвестный стрелковый тир ДОСААФ, что находится на Сосновой, 10, в скором времени может перестать существовать как спортивный объект. А ведь когда-то тир был одним из лучших в СССР. В тире на Сосновой проходили Всесоюзные соревнования. Он оснащен всем необходимым для подготовки спортсменов высокого уровня. Из стен тира вышло немало мастеров спорта, в том числе и международного класса. ДОСААФ — одна из немногих организаций, где дети могут тренироваться бесплатно. Теперь же наш город может лишиться этих спортивных секций».





Далее говорилось о том, что в этом году в тире уже изымалось на длительный срок оружие и боеприпасы, что сорвало нормальный тренировочный процесс. Также нынешние проверки выявили следующее — еще в 2018 году при перерегистрации Гомельский стрелково-спортивный клуб «Добровольного общества содействия армии, авиации и флота» (ДОСААФ) был переименован в Гомельскую организационно-объединенную структуру ДОСААФ. Вероятно, тогда на такого рода нюансы никто не обратил внимания, ведь упражнения в стрельбе всегда были неотъемлемой частью подготовки будущих призывников. На официальном сайте гомельской ДОСААФ спортивно-стрелковый клуб до сих пор значится как одно из его подразделений, но самостоятельного юридического статуса он теперь не имеет. И, как оказалось, это большая проблема.





«Таким образом, сотни мальчишек и девчонок, юношей и девушек, полюбивших стрелковый вид спорта, готовящихся покорять вершины Олимпа, а также к службе в правоохранительных органах и армии, вынуждены будут покинуть стены своего любимого тира, штат тренеров будет сокращен, оружие — утилизировано.





Как решить эту проблему, никто не знает. Может наши депутаты защитят объект спортивного значения да и просто людей, отдавших силы на развитие стрелкового спорта в Гомеле, от бюрократии?» — интересуются гомельчане.





«Сильные Новости» разбирались, что же происходит в тире на самом деле.





«Департаменты и банки больше не стреляют…»





Источник, пожелавший быть неназванным, сообщил следующее:









— Ранее стрелково-спортивный клуб был самостоятельным. Потом его просто влили в общую структуру ДОСААФ. Теперь в ходе проверки указали, что он не мо т в полной мере пользоваться своим спортивным оружием. Разрешительная система предъявила к тиру дополнительные требования. Сейчас в тире, наверное, более сотни «стволов». Сперва вообще хотели их все изъять на утилизацию. Но сейчас говорят, что разрешат оставить только определенное количество оружия. Однако у многих спортсменов, индивидуально подогнанное под них оружие. Как же они будут тренироваться и выступать? А раз сокращается количество оружия, значит, уменьшится и число занимающихся, и штат тренеров. Вообще в этом году к стрелковому тиру проверяющие инстанции проявляют большой интерес. В августе уже изымали оружие, его грузили мальчики-военнослужащие. Потом его вернули, но забирать пришлось силами клуба. 11 января должна быть очередная комиссия, там все и решится.





Тир на Сосновой — единственный такого рода в Гомельской области. Воспитанники Гомельского стрелково-спортивного клуба регулярно участвуют в соревнованиях, занимают призовые места на республиканском уровне.





За разъяснениями «Сильные Новости» обратились к руководству Гомельской объединенной организационной структуры ДОСААФ. Там нам сказали, что при переоформлении документов действительно была допущена ошибка. Кто это сделал, до сих пор неизвестно. Но в тире и сейчас проводятся тренировки. Что касается спортивного оружия, то оно имеется не в том количестве и не того качества, которое требуется. Вопрос о том, лишают ли тир части спортивных винтовок или нет, так и остался не выясненным. Нам сообщили только, что оружие у ДОСААФ — старое, а хотелось бы приобрести новые образцы. В прошлом году удалось получить 3-4 новых спортивных «ствола», но закупать все необходимое самостоятельно клуб сейчас не в состоянии — его финансовое положение серьезно ухудшилось.





— Сами мы не можем сейчас заработать, — сказали «Сильным Новостям» в ДОСААФ. — Департаменты и банки больше не стреляют, все из-за пандемии. Но мы ни одного тренера не уволили.





В стрелковом клубе ДОСААФ нет боевого оружия либо близких к нему аналогов. Ранее стрельба по мишеням велась и из спортивного оружия калибра 7,62 мм, но сейчас его нет. В тире на Сосновой в основном используются старые спортивные винтовки ТОЗ и «Урал» калибра 5,6 мм и малокалиберные пистолеты.





Краткая история меткой стрельбы





В Гомеле областной Совет ОСОАВИАХИМА («Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству») был создан в январе 1938 года, но его структуры действовали в нашем городе с конца 20-х годов. В рамках ОСОАВИАХИМА работали стрелковые кружки, велись тактические занятия и обучение штыковому бою, противохимической обороне, вождению автомобилей и пилотированию самолетов. В годы Великой Отечественной войны выпускники ОСОАВИАХИМА сыграли огромную роль в пополнении Красной Армии. Гомельский аэроклуб воспитал десять Героев Советского Союза и множество боевых летчиков, среди которых дважды Герой Советского Союза Павел Головачев, женщины-пилоты Полина Гельман и Галина Докутович, а после войны — чемпионов мира и Советского Союза по прикладным видам спорта.





Как сообщает «Белка», в послевоенные годы в Гомеле был только один открытый тир на пять мест в конце улицы Советской. Оружейная комната находилась в подвале горисполкома, и стрелки с оружием в руках шли через весь город на огневой рубеж. Зимой во время стрельб грелись у костра. Тогда руководитель стрелково-спортивного клуба Василий Виноградов добился создания в 1955 году полуоткрытого тира в районе нынешнего цирка на десять мест.





От старожилов мы слышали, что стрелковый тир был также на улице Головацкого. Одновременно по всему Гомелю были открыты пневматические тиры, а на вырученные деньги в 1970 году на улице Сосновой был построен 100-метровый закрытый тир. Как пишет «Белка», в то время это был единственный такой тир во всем Советском Союзе.





В Гомельском стрелково-спортивном клубе были подготовлены чемпион СССР и Беларуси Тимофей Одинцов, призер чемпионатов мира и Европы, участник Олимпийских Игр в Атланте (1996) и Сиднее (2000) Георгий Нехаев. Воспитанник клуба Игорь Жаворонков на чемпионате Европы в 1982 году впервые в мире выбил 600 очков из 600 возможных. Тренер клуба, участник Великой Отечественной войны и освобождения Беларуси Анатолий Николаев подготовил трех мастеров спорта международного класса, пятерых мастеров спорта СССР, 18 КМС и более сотни разрядников. Андрей Рогов, Артем Лукьянцов, Игорь Соловьев, Роман Коржов — чемпионы Беларуси, участники и призеры первенств мира и Европы.



