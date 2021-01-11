



"Мы с тобой переболели всякими болезнями - можем здороваться как угодно. Наверное, мы успешно перенесли эту болезнь, и впредь нам будет легче. Я считаю, что самая лучшая вакцина от коронавируса - это перенесенная человеком болезнь: тогда вырабатывается иммунитет", - приветствовал Лукашенко Фазеля.



