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Лукашенко - Фазелю: Никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет

Лукашенко встречается с приехавшим в Минск главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем.


"Мы с тобой переболели всякими болезнями - можем здороваться как угодно. Наверное, мы успешно перенесли эту болезнь, и впредь нам будет легче. Я считаю, что самая лучшая вакцина от коронавируса - это перенесенная человеком болезнь: тогда вырабатывается иммунитет", - приветствовал Лукашенко Фазеля.

"Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет - ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА
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