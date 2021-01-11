Лукашенко - Фазелю: Никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет
Лукашенко встречается с приехавшим в Минск главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем.
"Мы с тобой переболели всякими болезнями - можем здороваться как угодно. Наверное, мы успешно перенесли эту болезнь, и впредь нам будет легче. Я считаю, что самая лучшая вакцина от коронавируса - это перенесенная человеком болезнь: тогда вырабатывается иммунитет", - приветствовал Лукашенко Фазеля.
"Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет - ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА
11:26 11/01/2021
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