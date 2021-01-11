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"Омоновцы говорили, была бы их воля, живьем сожгли бы всех митингующих"

Чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике среди юниоров Казимир Фицнер поделился мнением о силовиках в Беларуси.

- Вы наверняка слышали ужасающие истории об издевательствах на Окрестина и в Жодино. В Лельчицах такого и близко не было?

– Конечно, тут все спокойно. А Окрестина… Это ужас. Я с одним другом как-то ездил в Минск, нужно было подать документы на польскую визу (хотели поехать в Польшу на подработку), и встретились со знакомыми пацанами из Минска. Они нам разные ужасы рассказывали. 

Мы все задавались вопросом: «Зачем простых людей, которые вышли на улицы, чтобы мирно выразить свою точку зрения, убивать и калечить?» Вообще непонятно.

А еще придумываются какие-то уголовные дела. 

На моего знакомого, например, завели дело за то, что он якобы ударил сотрудника ОМОНа. Неизвестно, чем все закончится.

В Лельчицах же жести особой не было, в большей степени такие экономические репрессии. Например, прессуют частников, закрывают их торговые точки фактически ни за что, по выдуманным причинам. 

Так о чем говорить, если сейчас ты можешь выйти на улицу в костюме Деда Мороза, и скажут, что ты проводишь акцию, посадят за это? А потом по ТВ рассказывают, что была пресечена несанкционированная акция. И некоторые люди верят, потому что их по телевидению просто зомбируют. Разве это нормально?

Но есть и примеры того, как люди меняют свое мнение. Моей тете уже много лет, у нее только 40 лет педагогического стажа в начальной школе, и она недавно получила нормальный телефон, который позволяет выходить в интернет. 

Раньше она говорила, чтобы я не ходил на митинги, потому что доиграюсь, отберут у меня арендное жилье. Нужно, мол, сидеть спокойно и принимать все, как есть. Но потом я ей показал истории с Окрестина, она прочитала, как там над людьми издевались, и полностью поменяла свое мнение о власти, о государстве. Она ужаснулась. 

Я сам не понимаю, как так можно поступать с простыми людьми. Или какие-то омоновцы говорили, что если бы была их воля, то живьем мы сожгли всех митингующих. Как так можно говорить? Что ты употребляешь, чтобы так думать? – сказал Фицнер.
Источник: bytribuna
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