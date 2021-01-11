+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

"Будет забыт как нерелевантный твит". Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом США

Бывший губернатор Калифорнии, актер, член Республиканской партии США Арнольд Шварценеггер назвал президента Дональда Трампа худшим президентом страны в истории. Видео со соответствующим заявлением Шварценеггер опубликовал 10 января в Twitter.

Актер рассказал, что в детстве, которое прошло в Австрии после Второй мировой войны, его окружали сломленные люди, которые с помощью алкоголя пытались бороться с чувством вины за причастность к злейшему режиму в истории. Шварценеггер признался, что его отец часто приходил домой пьяным, избивал ребенка и жену. 

По мнению бывшего губернатора Калифорнии, его отец не мог оправиться от травм, которые получил от нацистского режима, построенного на лжи и нетерпимости.

"С помощью такой же лжи Трамп, отказывающийся признавать результаты честных выборов, собирает своих сторонников. Он пытался совершить переворот, поведя за собой людей с помощью лжи. Моего отца и его соседей тоже вели неверным путем с помощью лжи, и я знаю, куда приводит такая ложь", – отметил Шварценеггер.

По его мнению, Трамп будет забыт "как нерелевантный твит", а США преодолеют кризис и будут после него более сильными, как рыцарский меч, который становится лучше после закалки. На этих словах Шварценеггер показал меч.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]