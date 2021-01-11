Как передает агентство, “Барселона” предлагает создать новую дочернюю компанию, в которую войдут все активы клуба “за пределами поля”: цифровые активы, расположенные в нескольких странах мира футбольные академии, мерчандайзинговый бизнес и другие. Команда готова продать от 30% до 49% в новом предприятии инвесторам.





Согласно инвестиционному проекту, годовая выручка предприятия составит €386,1 млн, а прибыль за 2024 и 2025 года будет не меньше €210,7 млн. В качестве консультанта по сделке выступает Goldman Sachs Group, пишет oxu.az





Пандемия коронавируса и ограничения на посещение спортивных мероприятий нанесли заметный удар по финансовому положению клуба. Сезон 2019-2020 “Барселона” завершила с убытком в размере €97 млн., из-за чего ее долги выросли вдвое и составили €488 млн. Общий доход клуба составил €855 млн. — на €200 млн. меньше прогноза, не учитывающего повсеместное распространение COVID-19.



