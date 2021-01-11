







58-летний ветеран подтвердил факт переговоров и подчеркнул, что ждет окончательного решения. Он добавил, что усердно тренируется и готовится к возможному поединку с бывшим соперником.





В ноябре Тайсон вернулся в ринг. Его бой с другим экс-чемпионом мира по боксу Роем Джонсом завершился неофициальной ничьей. Оба боксера при этом отказались принимать результаты поединка.





В 1997 году Тайсон во время матча-реванша против Холифилда откусил оппоненту часть уха. Бой был остановлен, а американского тяжеловеса дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов. В активе Холифилда две победы над Тайсоном.