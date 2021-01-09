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Наследство Марадоны ищут в том числе в Беларуси

Для установления всего имущества, которым владел Марадона, судебные органы Аргентины отправили соответствующие запросы в пять стран мира – Беларусь, Венесуэлу, Кубу, Мексику и США. Об этом сообщает местное издание Clarin.



В частности, судья Альфредо Вильята, ведущий дело о наследстве футболиста, попросил финансово-кредитные и другие учреждения указанных государств проинформировать о любом имуществе «десятки», о которых им известно.

В частности, речь идет о возможных принадлежащих ему текущих и сберегательных счетах, ценных бумагах, аккредитивах, депозитных ячейках, долях в компаниях, правах на дебиторскую задолженность, драгоценностях и так далее.

Напомним, легенда мирового футбола Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Точная сумма оставшегося после него состояния до сих пор неизвестна, но может достигать нескольких десятков миллионов долларов.

У футболиста насчитывается пятеро признанных детей: 34-летний Диего Хуниор, 23-летняя Яна, 32-летняя Дальма, 30-летняя Джаннина и 7-летний Диего Фернандо. Также его наследниками могут оказаться как минимум еще четверо.
Belmir.by
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