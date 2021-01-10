Белорусы заняли четвертое место в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону
Сборная Беларуси заняла четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, пишет SPORT.TUT.BY.
Фото: Дарья Бурякина
При этом гонка для белорусов началась крайне неудачно. Динара Алимбекова пробежала штрафной круг на первой же стрельбе и оказалась на последнем месте. По ходу этапа Динара смогла немного исправить ситуацию, поднявшись на 14-ю строчку.
Затем отлично выступила Елена Кручинкина, которая не использовала ни один дополнительный патрон и передала эстафету седьмой.
Здорово выглядели и мужчины. Сергей Бочарников смог подняться на пятое место, а Антон Смольский — на четвертое, опередив сборную Германии.
Победу же одержала сборная России (Кайшева, Миронова, Логинов, Латыпов), которая в финишном спринте опередила Норвегию (Тандреволд, Олсбю-Ройзеланд, Дале, Лагрейд).
Бронзу выиграла команда Франции (А. Шевалье, Бреза, Фаб. Клод, Фийон-Майе).
14:45 10/01/2021
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