Минское "Динамо" на выезде "всухую" уступило московским одноклубникам в матче КХЛ
В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" на своей площадке забросило в ворота одноклубников из Минска две безответные шайбы, сообщил Прессбол.
Динамо Москва — Динамо Минск — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
Москва. "ВТБ Арена". Начало — в 17.00.
Динамо Москва: Еременко; Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачев (к) — Яшкин; Миронов — Волков, Тарасов — Панкратов — Игумнов; Е.Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Алексеев; Круглов — О.Зайцев — Рашевский; Верещагин, Брызгалов.
Динамо Минск: Фурх; Соловьев — Менелл, Принс (к) — Спунер — Митчелл; Фальковский — Еременко, Мосалев — Горбунов — Когалев; Альмквист — Знахаренко, Усов — Паре — Демков; Воронин — Протас — Варфоломеев; Дерябин, Мартынов.
Шайбы: 1:0 — Миронов (Тарасов, Ефремов, 3.17 — бол.). 2:0 — Муранов (Игумнов, 29.59).
13:31 10/01/2021
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