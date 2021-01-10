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Минское "Динамо" на выезде "всухую" уступило московским одноклубникам в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" на своей площадке забросило в ворота одноклубников из Минска две безответные шайбы, сообщил Прессбол.


Динамо Москва — Динамо Минск — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Москва. "ВТБ Арена". Начало — в 17.00.

Динамо Москва: Еременко; Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачев (к) — Яшкин; Миронов — Волков, Тарасов — Панкратов — Игумнов; Е.Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Алексеев; Круглов — О.Зайцев — Рашевский; Верещагин, Брызгалов.

Динамо Минск: Фурх; Соловьев — Менелл, Принс (к) — Спунер — Митчелл; Фальковский — Еременко, Мосалев — Горбунов — Когалев; Альмквист — Знахаренко, Усов — Паре — Демков; Воронин — Протас — Варфоломеев; Дерябин, Мартынов.

Шайбы: 1:0 — Миронов (Тарасов, Ефремов, 3.17 — бол.). 2:0 — Муранов (Игумнов, 29.59).
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